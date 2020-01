Ako osviežiť dych vášho psa.

Zdieľate svoj život s láskavou bytosťou, ktorá miluje olizovanie Vašej tváre a Vy nechcete uraziť jeho city odmietnutím psích bozkov kvôli nevábnemu dychu? O to viac by ste mali byť motivovaní udržiavať ústa Vášho miláčika zdravé.

Okrem rôznych prípravkov, ktoré sa dajú zakúpiť v pet-shopoch, existuje aj niekoľko domácich receptov proti „zlému dychu“ psov, ktoré taktiež fungujú. Treba však mať na pamäti aj hlavné zásady starostlivosti o ústnu dutinu a zuby psa.

Pravidelné čistenie zubov.

Nepríjemne zapáchajúci dych psa nie je prirodzený a často je príznakom nezdravej ústnej dutiny. Neliečené choré zuby a ďasná môžu rýchlo viesť ku komplikáciám, niekedy až k život ohrozujúcim zdravotným problémom. Preto je potrebné pravidelné čistenie zubov psa - najmenej raz týždenne.

Ak máte psa s malou, vtlačenou tvárou alebo brachycefalické plemeno, ako je napríklad Shih Tzu, ich zuby sa odporúča čistiť dokonca každý deň, pretože ich malé ústa vytvárajú priaznivejšie prostredie pre bakteriálny rozklad a následné zápaly. Spojte čistenie s odmenou, aby si pes vytvoril príjemnú asociáciu, ktorá mu pomôže prekonať nie práve príjemnú procedúru. Použite zubnú pastu vyrobenú špeciálne pre psy.

Dentálne žuvačky.

Dentálne žuvačky pomáhajú udržať zápach na uzde, stačí vedieť, ktoré si vybrať. Výber chutnej zubnej žuvačky môže do určitej miery pomôcť s nepríjemným dychom psa. Nie všetky stomatologické žuvačky sú však rovnaké. Vyhľadajte tú, ktorá obsahuje chlorofyl, škoricu prípadne klinček (nevystrašte sa, keď bude trus vášho psa trochu nazelenalý - to je práve chlorofyl).

Keď už hovoríme o chlorofyle, pšeničná tráva je tiež dobrým domácim liekom na tento problém. Nastrihajte časť čerstvej pšeničnej trávy, ktorú pridajte do krmiva. Tento prirodzený zdroj chlorofylu je vynikajúcim liekom na zapáchajúci dych.

Zlý dych vášho psa možno vyriešiť aj tým, čo mu podáte do vody. Žuvačky nie sú jediný spôsob, ako sa dajú ošetriť zuby. Psom môžeme dopomôcť k osvieženiu dychu aj pomocou ústnej zubnej vody, prírodného koktailu vyrobeného z enzýmov, chlorofylu a ďalších prísad určených na odstránenie nepríjemného dychu.

Kelpa.

Morská riasa Kelpa odstraňuje zápach z úst tým, že bráni vzniku zubného povlaku a následnému usadzovaniu zubného kameňa. V prípade, že pes už povlak/kameň má, pravidelným užívaním riasy dôjde k odstráneniu zubného kameňa a plaku. Pôsobením Kelpy sa mení enzymatické zloženie slín, čím sa narúša zubný povlak a kameň. Časom odpadne alebo ho možno ľahko odstrániť kefkou. Kelpa je zároveň výborný zdroj jódu.

Pobiotiká.

Probiotiká sú ďalšou obrannou líniou proti zápachu z ústnej dutiny. Keď hovoríme o baktériách, mali by sme dosiahnuť taký stav, aby v ústnej dutine psa boli prítomné prospešné baktérie, ktoré prevyšujú škodlivé druhy spôsobujúce halitózu. Na to prichádzajú do úvahy probiotiká. Používajte probiotiká vyrobené špeciálne pre psy a určite si už po týždni všimnete veľký rozdiel - nielen čo sa týka zápachu, ktorý ustúpi, ale aj celkového stavu vášho psa.

Kokosový olej.

Kokosový olej posilňuje nielen tráviace, imunitné a metabolické funkcie, ale tiež pomáha v boji proti zápachu z úst. Každý deň pridajte do krmiva malú čajovú lyžičku a čoskoro budete cítiť zmenu - psy navyše milujú chuť kokosového oleja; pre nich je sladkou pochúťkou. Niektorí chovatelia dokonca čistia zuby svojich domácich miláčikov kokosovým olejom, čím ich zároveň motivujú.

Neem.

Rovnako ako kokosový olej, aj ajurvédske liečivo neem (výťažok z neemového stromu Azadirachta indica) je jedným z tých vynikajúcich botanických prípravkov, ktoré majú veľa pozitívnych účinkov na zdravie psov (a ľudí). Okrem toho, že je vynikajúci na pokožku a srsť, je vynikajúci aj na podporu zdravia ústnej dutiny u ľudí a psov.

Škorica.

Škorica sa nájde skoro v každej domácnosti a je ďalším domácim receptom, ktorý osvieži dych psov, takže pri každom kŕmení môžete pridať do jedla svojich psov aj trochu mletej škorice.

Verím, že Vám niektorá z vyššie uvedených rád pomôže k spríjemneniu spoločných chvíľ strávených s Vašimi štvornohými priateľmi.

