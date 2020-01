Ako správne čistiť uši vášho psíka.

Čistenie uší je jedným zo základných úkonov starostlivosti o psa. Či je už potrebné uši vášho psa vyčistiť môžete zistiť podľa toho, že si ich škriabe a niekedy môžete pozorovať sčervenanie kože vnútri ucha.

Neošetrené ušné infekcie môžu poškodiť kožu vo vnútri ucha a dokonca perforovať ušné bubienky. Závažné infekcie sa môžu šíriť do lebečnej dutiny, čo môže mať za následok poškodenie mozgu a potenciálne aj smrť, preto hygienu uší nesmieme podceniť.

Možnosti.

Uši psa si môžete nechať vyčistiť u veterinára, ale aj mnoho kozmetických salónov pre psy poskytuje tento servis ako súčasť svojich bežných služieb. Vo veterinárnej ambulancii môžu vykonať resp. zabezpečiť aj laboratórne vyšetrenie výteru z ucha. To je jediný spôsob, ako definitívne diagnostikovať príčinu ušnej infekcie a umožňuje vášmu veterinárnemu lekárovi, v prípade potreby, nasadiť cielenú antibiotickú liečbu.

Samozrejme, čistenie zdravých uší môžete pokojne zvládnuť aj vy sami doma. To vám jednak ušetrí peniaze, a je to aj menej stresujúce pre vášho miláčika. Väčšina psov znáša čistenie uší veľmi dobre, prípadne sa to môžu ľahko naučiť.

Takže poďme na to!

• Zadovážte si čistiaci ušný roztok bezpečný pre zvieratá (napríklad OTOFIN), vatové guľôčky, vatové tampóny a samozrejme pamlsky.

• Namočte vatovú guľôčku do roztoku, vložte ju do ucha psa a jemne masírujte vonkajšiu časť ucha tak, aby sa roztok z vaty žmýkal. To spôsobí, že roztok pomaly vteká do záhybov v uchu vášho psa. Môžete tiež priamo nakvapkať prostriedok do ucha, ale pre veľa psov je to nepríjemný pocit. Po dokončení odstráňte vatovú guľôčku z ucha.

• Ucho vytierajte najprv novou suchou vatovou guľôčkou.

• Na odstránenie zvyškov zo záhybov ucha používajte tampóny s bavlneným hrotom. Nesiahajte do ucha, kam nevidíte, mohli by ste omylom prepichnúť ušný bubienok.

• Pokračujte v utieraní bavlnenými guľôčkami a tampónmi, kým nebudú uši čisté.

Tipy pre uľahčenie.

Začnite pripravovať psa už teraz, keď má uši čisté. Pri hladení či hre sa jemne hrajte s jeho uškami a skúšajte ich držať otvorené, aby ste do nich mohli nahliadnuť. Prstom môžete dokonca jemne trieť vnútro ucha. Ak je váš pes už zvyknutý na dotyky jeho uší, čistenie bude oveľa menej stresujúce, keď na to príde čas.

Pamlsky a chválu používajte často, najmä pri prvých čisteniach. Odmeňte psa po nanesení ušného roztoku a po každých pár ťahoch bavlnenou guľkou.

Môžete si zavolať aj pomoc. Ak je váš psík neposedný, požiadajte priateľa alebo člena rodiny, aby ho pridržal. Môžete ho tiež položiť oproti stene alebo pohovke, aby nemohol od vás utiecť.

Niektorí psi majú radšej čistenie uší v sede, zatiaľ čo iní v ľahu s hlavou na zemi. Experimentujte, aby ste zistili, ktorá poloha funguje najlepšie u vás.

Komplikácie.

Ak uši krvácajú, obráťte sa na svojho veterinárneho lekára. To isté platí, ak váš pes reaguje prejavmi bolesti. Niektoré infekcie môžu spôsobiť poškodenie ucha a dôkladné vyčistenie môže byť príliš bolestivé aj na začiatku procesu hojenia.

Obzvlášť citlivé na zápaly ucha sú plemená psov so sklopenými (vysiacimi) ušnicami, pri ktorých nedochádza k prirodzenej cirkulácii vzduchu a vetraniu zvukovodu, čím dochádza, hlavne v lete, k pomnoženiu rôznych mikroorganizmov, hlavne kvasiniek a baktérií.

Kvapky na liečbu zápalov vonkajšieho zvukovodu spravidla obsahujú širokospektrálne antibiotiká a niekedy aj kortikoidy, preto sú dostupné len u veterinárneho lekára alebo na predpis v lekárni. Prípravky na preventívne ošetrenie a čistenie uší si však môžete zakúpiť aj vo voľnom predaji, napríklad v pet shopoch.