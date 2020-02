Sezóna kliešťov sa hlási – pozor na pesticídy!

Všetko má dve stránky. V prípade snahy o pohodlné a rýchle riešenia obzvlášť. V článku sa pozrieme na riziká spojené s pesticídmi proti blchám a kliešťom, ktoré sa už začínajú hlásiť. A samozrejme, dám aj nejaký tip.

V prostredí, kde sa pohybujú malé deti je nanajvýš dôležité dbať na to, aby sa nedostali do kontaktu s rôznymi chemickými látkami, ktoré by im mohli ublížiť. Medzi také látky patria pesticídy používané na ničenie a odpudzovanie hmyzu a parazitov domácich miláčikov.

Často sa používajú rôzne obojky napustené týmito látkami, alebo sa tieto látky priamo aplikujú na telo zvieraťa. Problémom je, že musia vydržať na tele zvieraťa dlhšiu dobu a preto majú schopnosť viazať sa v tukovej vrstve kože. Táto schopnosť je všeobecná a rovnako sa viažu aj v ľudskom tele, napríklad pri hre a hladkaní psíka alebo mačky. Mnohé z týchto látok pritom môžu pôsobiť na človeka a obzvlášť deti, toxicky.

Najčastejšie používanou účinnou látkou v antiparazitárnych obojkoch je propoxur. V USA sa táto látka, na základe dohody najväčších výrobcov antiparazitárnych obojkov s Americkou agentúrou pre ochranu prostredia EPA, už nevyrába resp. nepredáva od 1. apríla 2016. V EÚ je situácia iná, tieto obojky boli iba prekategorizované z veterinárnych prípravkov na veterinárne lieky, ktoré podliehajú prísnejšej regulácii. To však nemení nič na podstate ich zákazu v USA, t. zn., stále predstavujú určité riziko jednak pre životné prostredie, ale najmä pre malé deti hrajúce sa so zvieratami ošetrenými propoxurom alebo nosiacimi antiparazitárny obojok.

Na paniku však dôvod nie je. Podstatné je dbať na dodržiavaní pokynov uvedených na výrobku, a to hlavne zamedzenie priamemu kontaktu s kožou a obmedzenie nepriameho kontaktu pri hre s ošetrenými zvieratami.

Druhou, často používanou možnosťou sú tablety na báze isoxazolínu, ktoré sa aplikujú raz, maximálne dvakrát za sezónu a ochránia zviera pred akýmikoľvek ektoparazitmi, ktoré po prisatí do niekoľkých minút uhynú a odpadnú. Tu je však potrebné si uvedomiť, že tak účinný (silný) pesticíd, sa musí dostať z tráviaceho systému až do miesta jeho účinku – do kože. Práve metabolizmus týchto pesticídov je veľkou neznámou a sú indície vážnych zdravotných problémov týkajúcich sa najmä neurologických príznakov, k čomu vydal Americký úrad pre potraviny a lieky FDA varovanie a vyzval výrobcov k jednoznačnejšej informácii o uvedených rizikách na obaloch antiparazitárnych tabletiek. Podobne aj v EÚ je evidovaných niekoľko desiatok tisíc hlásení o vedľajších nežiadúcich účinkoch. Samozrejme výrobcovia tieto indície spochybňujú, ale to je komerčný aspekt. Taktiež je ťažké preukázať priamy vplyv, keďže pesticídy spravidla pôsobia kumulatívne, čiže poškodzujú pomaly a po presiahnutí kritickej miery, ktorá je individuálna, spôsobujú klinicky zjavné ochorenie. Pritom dovtedy sa zviera mohlo javiť ako úplne zdravé, pričom liek užívalo roky.

Existujú však aj účinné antiparazitárne látky pochádzajúce z rastlín, ktoré majú podstatne nižšiu alebo žiadnu toxicitu, no dokážu ochrániť pred hmyzom a parazitmi. Medzi takéto látky patria permetrín, azadirachtín, alebo geraniol. Aktuálne sú na trhu dostupné aj produkty tzv. ajurvédskej medicíny pre zvieratá, ktoré sú účinné, no zároveň šetrné k zvieratám, človeku aj k životnému prostrediu. Najčastejšou účinnou zložkou v antiparazitárnych prípravkoch ajurvédskej medicíny sú extrakty z rastlín Azadirachta indica (Neem) a Melia azadirachta (Nimba).

Je pravdou, že pri silnom zamorení zvieraťa kliešťami alebo blchami prírodné preparáty nie sú dostatočným riešením. Práve v takýchto prípadoch je nutné na zvládnutie akútneho stavu použiť niektorý z veterinárnych liekov, obsahujúcich silnejší pesticíd (nie perorálny), a po likvidácii ektoparazitov nabehnúť na použitie prírodných repelentných a antiparazitárnych prostriedkov, ktoré udržia kliešte a blchy na uzde, aj keď sa možno sem-tam nejaké vyskytnú. Tu však musíme počítať s ich pravidelnou aplikáciou aspoň raz týždenne, čo však určite stojí za ochranu nášho zdravia a prírody.

Na záver použijem veľavravnú vetu zo spomínaného varovanie FDA:

Na prevenciu a kontrolu zamorenia blchami a kliešťami je k dispozícii veľa výrobkov. So svojím veterinárnym lekárom môžete diskutovať o všetkých možnostiach výberu správneho produktu pre svojho domáceho maznáčika.