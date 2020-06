Sme spoločnosťou vzostupu tupcov. Ľudia ako Kollár a Matovič sú symbolmi doby.

„Jsme společnost vzestupu buranů. Lidé jako X.V. jsou symbolem doby“, znie titulok rozhovoru s V. Moravcom. V prvej chvíli ma napadlo, že je to o Slovensku, nebolo, no aj tak som si dovolil aspoň symbolicky zacitovať.

Však je to Kollár, čo ste čakali? To má teraz padnúť vláda?

Najnovšia pesnička koalície musí drásať uši nielen poctivého akademika, ale aj naivného voliča, ktorý od Matovičovej vlády očakával skutočne to čo sľuboval - zásadnú zmenu smerovania tejto skorumpovanej bezprávnej krajiny.

Samozrejme, že nikto z ľudí voliacich zmenu nechce pád tejto vlády, avšak spájať boj za slušnosť a poctivosť s pádom vlády je akoby sme dopredu rezignovali na akékoľvek presadzovanie hodnôt, ktoré by v budúcnosti hrozilo konfliktom v koalícii a to až do štádia, keď pre jej záchranu bude prehliadaná aj sprenevera či iná forma korupcie.

Iba diplomovka? Pre koho ako.

Takéto zjednodušovanie problému pôsobí od súčasnej vládnej garnitúry prinajmenšom zarážajúco. Toto má byť tá spoločenská elita, garancia morálnej obrody? Nechcem sa rozpisovať o podstate plagiátorstva, poviem iba jedno, pre „len diplomovky“ odstupujú v kultúrnych krajinách (aj v Maďarsku či Česku) ministri ba aj prezidenti. Stačí vám takýto argument, vážená koalícia?

Nie, nestačí, sú hluchí a slepí. A problém tkvie v myšlienke z úvodu – sme spoločnosťou vzostupu buranov. Kto sú dnešní politici? Najviac zastúpená kategória "kam vietor tam kabát" je vždy na správnom mieste v správnom čase (a v správnom zadku), považujúc principiálnosť za brzdu - veď veci sa dajú urobiť oveľa rýchlejšie a efektívnejšie keď tie princípy občas odložíme. Sú to potom ešte princípy?

Tí druhí, "biznismeni", sú trochu komplikovanejší. Považujú sami seba za pôvodcov hodnôt, sebailúzia, ktorej sa dá veľmi ľahko podľahnúť, ak máte milióny a dávate ľuďom prácu. Ste boh. Okrem toho majú totálny dešpekt k vzdelaniu a poznaniu, a vôbec k akýmkoľvek vyšším duševným formám, ktoré považujú za súčasť kaviarenského povaľačstva, ktoré nič nerieši. Oni riešia a oni rozhodnú čo je správne.

A ten zbytok – celebrity, športovci, aktivisti, no vzdelancov je v politike ako šafránu.

Duchovné hodnoty zažívajú mizernú dobu. Pomaly ale isto svet prešiel od politikov filozofov k politikom biznismenom. A zatiaľ čo na západe hodnotovou demokraciou kultivovaná občianska spoločnosť dokáže týchto biznismenov ešte ako tak krotiť, tá naša, totalitou a eštebáckou demokraciou zdecimovaná, len mávne rukou.

Napozerajte na percentá, pozerajte na morálku!

Žiadne percentá politickej strany nemôžu určovať hranice uplatňovania pravidiel právneho štátu a tu predsa ide aj o právny štát. Ak sa niekomu zdajú jeho percentá primalé na to aby sa ozval, aké by ich mal mať? A ako sa o ne chce uchádzať u sklamaného voliča, veď ho najbližšie pošle kade ľahšie. Alebo to už je jedno? To majú víziu len na najbližšie 4 roky? Biznismeni nevidia príliš do diaľky. Sú zvyknutí riešiť veci v reálnom čase a nie je každý ako Baťa, ktorý okrem vizionárstva, mal vštepený aj morálny kompas starej ekonomickej školy, ktorý je pre tú novú zbytočným luxusom. No Baťa povedal aj toto: „príčinou krízy je morálna bieda“. Takže ak dnes niekto namieta, že sa všetci hádajú pre diplomovku namiesto riešenia krízy, žalostne sa mýli. Hádame sa pre morálne nasmerovanie krajiny, ktoré bude kľúčové pre úspešné zvládnutie ekonomickej krízy. O morálnych kritériách nerozhoduje Matovič ani koalícia, tie sú dané a ich splnenie musíme od politikov vyžadovať. Popieranie princípov a hodnôt „v záujme politiky“ nás priviedlo do spoločenského marazmu a ak chceme z neho von, musí sa toto „odkladanie morálky na neskôr“ v politike skončiť, lebo politika bez hodnôt je iba tupé presadzovanie moci za každú cenu.

Memento.

Sme spoločnosťou vzostupu insitných polovzdelaných politikov s drahým marketingom a ľudia ako Boris Kollár sú symbolom tejto doby. No nepodliehajme ilúzii, že Igor Matovič je zásadne odlišný. V tomto sú si až príliš podobní. Manažéri, ktorí si príležitosť zamieňajú so schopnosťami, význam vzdelania zredukovali na krajšiu vizitku a všetko podriaďujú výsledku, na spôsoboch nezáleží. Preto si nemôžu navzájom nič vykrikovať, nie kvôli koalícii. A nezakryjú to ani štátnické frázy, ani reči o politickej naivite pri presadzovaní morálky. Tie navyše urážajú všetkých slušných ľudí.