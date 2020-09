Ako na infekcie a zápaly (nie len u psov).

Pri infekciách kože a slizníc sa väčšinou jedná o traumy, alebo o sekundárne následky napr. pri alergiách, kedy si pes škrabaním spôsobí poranenie kože. Rany sa rýchlo infikujú mikróbmi z prostredia, a tie vyvolajú následný zápal.

Veľmi časté u psov bývajú aj zápaly uší – tzv. vonkajšieho zvukovodu (otitis externa), keď je zápal spôsobený v dôsledku uzatvoreného a nevetraného ucha (pri plemenách si sklopenými ušnicami) a následného pomnoženia rôznych baktérií a kvasiniek.

Na liečbu sa používajú rôzne liečivé látky, napr. bežné antiseptiká dostupné skoro v každej domácnosti: lieh, jód, manganistan draselný (hypermangán), peroxid vodíka, alebo modernejšie: chlórhexidín a iné. To je však len prvá pomoc, ktorá môže infekciu zastaviť v jej začiatku, avšak pri rozbehnutom procese už tieto látky nestačia.

Rezistencia voči antibiotikám je vlastnosť mikróbov, ktorá v poslednom čase robí asi najväčšie vrásky lekárom aj veterinárom na celom svete. Vzniká tak, že sa antibiotiká podávajú zbytočne často (aj pri vírusových infekciách, alebo donedávna aj ako rastový stimulátor vo výkrme hydiny a ošípaných). Potom sa tieto zvyšky antibiotík (reziduá) dostávajú do životného prostredia (napr. hnojením trusom zvierat) a tam s týmito malými množstvami antibiotík prichádzajú do kontaktu bežné mikroorganizmy v prostredí, napr. E. coli. Tieto mikroorganizmy nie sú antibiotikom usmrtené (keďže je v malej koncentrácii), ale zato sa ho naučia zneškodniť – vytvoria si napríklad enzým, ktorý dokáže antibiotikum rozložiť. Takéto schopnosti si baktérie dokážu aj navzájom predávať a po čase sa stalo, že máme v prostredí aj rôzne infekčné druhy baktérií, ktoré sú schopné odolávať antibiotikám. Ak sa takou baktériou nakazí zviera alebo človek, je veľmi ťažké zvládnuť túto infekciu a hrozí až smrť. Nebezpečným je hlavne prostredie nemocníc, kde sa takýchto odolných baktérií nachádza najviac, keďže sa tam najviac používajú antibiotiká a sú tam ležiaci pacienti, ktorí tieto baktérie vylučujú do prostredia. Tieto nemocničné infekcie sa tiež nazývajú nozokomiálne.

Obrázok: Takto vyzerá výsledok laboratórneho testu citlivosti baktérie. Nažltlá výplň v miske obsahuje testovanú baktériu a každý z malých papierových krúžkov je nasiaktnutý iným antibiotikom. Presvetlená kruhová zóna okolo krúžku znamená, že antibiotikum ktoré sa z neho uvoľnilo zastavilo rast baktérie a tá je naň citlivá tým viac, čím je väčší priemer presvetlenej zóny okolo krúžku. Ak tam nie je žiadna alebo len malá zóna, znamená to, že voči antibiotiku je baktéria rezistentná.

Príklad z našej praxe:

Dostal sa k nám vážny prípad stredoázijského ovčiaka, ktorý mal dlhodobý zápal ucha, ktorý sa nedarilo vyliečiť antibiotikami, dokonca niekoľkými druhmi.

Napokon sa vyšetrením zistilo, že baktérie, ktoré spôsobovali zápal, boli rezistentné až voči 6 druhom antibiotík a práve dve z nich boli použité na predchádzajúcu neúspešnú terapiu.

Po nasadení cielenej liečby sa stav rýchlo začal zlepšovať aj za pomoci ajurvédskeho prípravku na báze ľanu, eukalyptu, gáfrovníka, bazalky a puškvorca, ktoré obsahujú vysoko účinné antimikrobiálne látky. Prípravok taktiež obsahoval zlúčeniny bóru, ktoré podporujú rýchlu obnovu poškodeného tkaniva.

Záverom:

Každý pokrok so sebou nesie aj druhú stránku. Plasty sme zaviedli, aby sme šetrili cenné prírodné zdroje a kde sme dnes? Konzervanty a rôzne "éčka" nám taktiež mali urobiť život pohodlnejším, nikto nepredpokladal, že nám budú ničiť mikroflóru a následne zdravie. A antibiotiká boli doslova "zázrakom v medicíne", no dnes ich éra končí. Musíme hľadať alternatívy, čo určite nebude jednoduché a v mnohom môže pomôcť aj návrat k starým zabudnutým receptom.

Taktiež musíme mať na pamäti, že prevencia resp. rýchla pomoc je nielen lacnejšia, ale predstavuje aj nepomerne väčšiu šancu na dlhé zdravie.